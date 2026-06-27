Russell e quella comunicazione in italiano, che "provoca" Antonelli: "Stai calmo, stai calmo"

Si sa, nel mondo del motorsport, il compagno di squadra è il primo degli avversari. La situazione non è diversa alla Mercedes, dove George Russsell si è ritrovato a battagliare, e spesso a perdere, contro il "ragazzino" Andrea Kimi Antonelli. Una situazione che lo ha innervosito parecchio e messo sotto pressione quando si aspettava di poter vincere il titolo a mani basse. E in Austria, dove l'inglese ha conquistato una pole position molto discussa, è emerso quanto proprio Russell stia soffrendo la crescita del bolognese. Tanto che in una comunicazione via radio con il suo box, subito dopo aver firmato il miglior tempo, ha detto in italiano "stai calmo, stai calmo", parlando con il suo ingegnere di pista. Quasi a voler provocare proprio Antonelli, provando a mettergli pressione addosso.