Roma, per Wesley lieve distorsione caviglia: salta il Dortmund

In vista dell'amichevole di domani contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini perde ancora una volta Wesley. Per il brasiliano, non convocato, si tratta di una lieve distorsione alla caviglia e la speranza dei giallorossi è quella di recuperarlo in vista del match d'esordio in campionato contro la Fiorentina. Di seguito l'elenco dei convocati per il match di domani:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mannini, Reale, Lulli, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Koné;
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Vaz, Morucci.