 "Russell è l'esempio che i sogni si avverano quando ci si crede davvero",  diplomazia-Hamilton per l'arrivo di George

FORMULA 1

Il sette volte iridato dà il benvenuto nel team AMG-Mercedes al pilota che l'anno scorso lo ha sostituito nel penultimo GP del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

"Voglio approfittare dell'occasione per dare il mio benvenuto in squadra a George Russell. Ricordo di averlo incontrato quando era un bambino che sognava di diventare un pilota di Formula Uno, traguardo che io stesso avevo appena raggiunto. Quindi so cosa significa per lui e cosa prova. È un grande esempio per tutti bambini come lo era lui che i sogni si realizzano quando ci si crede fino in fondo. Ha guadagnato il suo posto nella nostra squadra lavorando duramente. Non vedo l'ora di vederlo crescere come pilota con noi e di collaborare per portare nuove vittorie alla Mercedes. All'anno prossimo!"

Una foto insieme scattata una decina di anni fa o forse più, quando George correva ancora sui kart e Lewis già con la McLaren: all'inizio della sua carriera nel Mondiale ma già una volta campione del mondo (nel 2008, unico titolo messo a segno con la scuderia di Woking). E chissà se all'epoca Hamilton riuscì davvero a distinguerenel giovanissimo George le stimmate del futuro campione, tra decine e centinaia di foto scattate con bambini e ragazzini dei quali il futuro Re Nero era l'idolo indiscusso... Ma poco importa perché il futuro è adesso. O meglio, il futuro è iniziato il 6 dicembre 2020 nel GP di Sakhir sul layout "ovale" del circuito di Manama, in Bahrain, quando Russell venne prelevato dalla Williams per sostituire proprio Hamilton, costretto al forfait dalla positività al Covid-19 ma... prontissimo ad affrettare il rientro e riprendere il suo posto per il gran finale di Abu Dhabi. Il motivo? Be, forse proprio la straordinaria performance messa in pista da Russell sulla "sua" W11: prima fila in qualifica a fianco del poleman Bottas (staccato di soli 26 millesimi!) ed una probabile vittoria nel GP vanificata da un "pasticcio" del team nella sosta ai box ed un successiva foratura...