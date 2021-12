Russell è già alleato di Hamilton: "Quello che è successo è inaccettabile"

"È inaccettabile", questo il commento di George Russell sul verdetto del Mondiale di Formula 1. Il pilota Williams, che l'anno prossimo correrà in Mercedes, sta al fianco di Lewis Hamilton: "Verstappen è un pilota assolutamente fantastico che ha avuto una stagione incredibile e ho un enorme rispetto per lui, ma quello che è successo in pista è assolutamente inaccettabile. Non posso credere a quello che abbiamo appena visto", il commento su Twitter. L'inglese si riferisce al fatto che il direttore di gara Masi ha permesso solo a parte delle vetture di sdoppiarsi nel penultimo giro. Decisione che ha portato la Mercedes a fare ricorso.