Rosso... relativo: Hamilton, la classe non è acqua

Hamilton, allora. Il quarantenne campione inglese - ammirabile nell'atteggiamento umile e aperto del precampionato e del suo inizio Down Under - sta faticando ad entrare nel ritmo: dopo dodici stagioni in un team completamente diverso è anche comprensibile. Sarebbe stato un altro paio di maniche probabilmente se avesse lasciato la Mercedes per spostarsi in un altro team di base inglese (e filosofia pure). La Ferrari, invece! Già questo spiega molto.