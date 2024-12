Rosso nostalgia: lo strano caso di Dr. Carlos e Mr. Sainz

Clamoroso fino ad un certo punto. Vi lasciamo infatti con due precedenti storici: quelli di Gerhard Berger e di Kimi Raikkonen. Il pilota austriaco si rese protagonista di due diversi "stint" maranelliani di uguale durata (dal 1987 al 1989 e poi dal 1993 al 1995) separati dalla durissima esperienza in McLaren a fianco di Ayrton Senna, vincendo quattro GP nel primo triennio in rosso ma solo uno nel secondo (in Germania). Raikkonen da parte sua fece ancora meglio, laureandosi campione del mondo (con ben sei vittorie) nella sua stagione del debutto con il Cavallino Rampante (2007), pur tra le luci e le ombre di una stagione avvelenata dalla "spy story" Ferrari-McLaren. Passato alla Lotus nel 2012 (lasciando il suo posto a Fernando Alonso), Kimi sarebbe tornato sui suoi passi per un secondo tempo rosso da cinque-stagioni-cinque: dal 2014 al 2018. Prima a fianco dello stesso Alonso, poi di Sebastian Vettel, riuscendo però solo una volta (come Berger insomma) a tagliare per primo il traguardo: sei anni fa (ormai quasi sette) nel Gran Premio degli USA al COTA di Austin, terzultimo atto del suo bis ferrarista.