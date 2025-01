Rosso con sfumature rosa: Hamilton, torna Angela Cullen?

"Facciamo una vita incredibilmente impegnativa. Siamo sempre in viaggio e trascorriamo molto tempo lontani dalla famiglia. Ci si sente molto vicini. Se sei a cena, durante i tuoi fine settimana e mentre sei in viaggio... di solito sei tu, il tuo allenatore o fisioterapista: è una specie di seconda famiglia. Si diventa grandi amici. Angela sta vivendo la sua vita. Ha così tante grandi idee sulle cose che vuole fare. Ci messaggiamo praticamente ogni giorno. Continueremo a fare paracadutismo insieme, saremo sempre molto legati e complici. Come tutti, abbiamo attraversato alti e bassi, quindi le sono riconoscente per una bellissima relazione, probabilmente una delle più lunghe di questo sport. Le voglio bene come un fratello".