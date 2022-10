Rosso brillante al via di Mexico City: Libere 1 a Sainz, Leclerc batte le Red Bull

PROVE LIBERE 1

I due ferraristi fanno il passo nel turno di apertura del ventesimo appuntamento stagionale

© Getty Images Miglior tempo per Carlos Sainz al via del weekend messicano del Mondiale: lo spagnolo stacca la miglior prestazione con 46 millesimi di vantaggio sull'altra Ferrari di Charls Leclerc. L'idolo di casa Sergio Perez deve accontentarsi del terzo tempo (+0.120) ma davanti al proprio compagno di squadra Max Verstappen, a 120 millesimi dalla vetta al termine di una sessione chiusa anzitempo a causa dell'arresto in pista dell'Alpha Tauri del terzo pilota Liam Lawson. Quinto tempo per Lewis Hamilton (+0.142) davanti a Fernando Alonso (+0.192)

Provaci ancora, Carlos: in arrivo da due GP nei quali non è riuscito ad andare oltre il primi giro, lo spagnolo è chiamato ad una prova tutta sostanza e la partenza è di quelle promettenti, con il miglior tempo nel primo turno di prove libere del terzultimo atto stagionale. Il cammino è ancora lungo e potrebbe rivelarsi una solita se la Ferrari sceglierà di equipaggiare la F1-75 numero 55 con una nuova powre unit. Intanto, le Rosse al comando sono due: Leclerc stampa il secondo tempo del primo pomeriggio messicano davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen. Il pilota di casa sogna la vittoria-che-vale-una-carriera davanti al suo pubblico (impresa mai riuscita ad un pilota messicano), il b-campione del mondo... non ci pensa nemmeno e punta a rimpinguare ancora il suo bottino stagionale di vittorie.

© Getty Images

Best of the rest Lewis Hamilton che chiude la top five di una classifica molto... serrata ecompetitiva anche nelle posizioni che seguono. Alonso è sesto a 192 millesimi, davanti a Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly e Sebastian Vettel che sigilla la prima pagina della classifica, staccando il decimo tempo a 818 millesimi. Il gap da Sainz s'impenna subito dopo: un secondo e 55 milesimi per Daniel Ricciardo, bravo a saltare in macchina solo nel finale ed a piazzarsi subito a centro classifica: tocca accontentarsi!

© Getty Images

Tutti in fila uno dietro l'altro dalla sedicesima alla ventesima ed ultima posizione i cinque giovani scesi in pista nel primo turno: Liam Lawson (Alpha Tauri per Tsunoda) precede Logan Sargeant (Williams per Albon), Nyck DeVries (Mercedes per Russell), Jack Doohan ( Alpine per Ocon) e Pietro Fittipaldi (Haas per Magnussen). Tutti sono attesi a nuove occasioni ma per De Vries - titolare l'anno prossimo in Alpha Tauri - si è trattato di un breve "farewell tour" con le Frecce d'Argento.