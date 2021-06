Ross Brawn: "Il rush finale di Baku prologo delle qualifiche sprint, dove i piloti non dovranno risparmiare le gomme".

FORMULA 1

Il top manager britannico commenta in prospettiva l'inedito rush finale della gara di Baku, dopo la sospensione per l'incidente di Verstappen.

di

STEFANO GATTI

A Lewis Hamilton i due giri "a vita persa" che hanno chiuso il GP dell'Azerbaijan di domenica scorsa rimarranno a lungo sullo stomaco, soprattutto se, nei conti di fine stagione, a mancare saranno proprio i punti (venti? venticinque) lasciati alla prima staccata della ripartenza dopo la sospensione della gara. Il rush finale di Baku è stato brevemente ma significativamente commentato da Ross Brawn, che vi ha intravisto una sorta di anticipazione delle qualifiche sprint al debutto tra poco più di un mese a Silverstone.

"Mi ha fatto piacere sentire diversi commentatori dire che ci sarebbero voluti una decina di giri combattuti come gli ultimi due del Gran Premio dell'Azerbaijan perché avrebbero rappresentato un'anteprima delle qualifiche sprint. Che però in realtà saranno un po' più lunghe, tra i diciassette ed i venti giri, ma forniranno probabilmente lo stesso tipo di azione avvincente, non avendo i piloti la preoccupazione di risparmiare le gomme".

Nella sua rubrica post-GP sul sito web ufficiale della F.1, l'attuale Direttore tecnico del Mondiale, ha approfittato della battaglia con il coltello tra i denti nel finale (ed al crepuscolo, vista l'ora) della sesta tappa iridata per richiamare l'attenzione sulla novità della gara-sprint del sabato (della durata di 100 chilometri, un terzo circa del GP "vero") che F1 Group sperimenta quest'anno alla vigilia del GP d'Inghilterra del prossimo 18 luglio e di quello d'Italia del 12 settembre. Con un terzo "test" ancora da individuare nella fase finale del Mondiale, quella più a rischio di cancellazioni e quindi sostituzioni. Ma se i commentatori sono ingolositi dalla prospettiva, è anche vero che - nella qualifica sprint - l'atteggiamento dei piloti e la strategia delle squadre saranno verosimilmente di ben altro genere, visto che non si tratterà di giocarsi il tutto per tutto all'epilogo del weekend ma di porre le premesse per la gara della domenica. Tutta un'altra storia, insomma. Ma la curiosità resta.