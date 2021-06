Rosberg: "A sinistra della racing line c'è un muro e ti viene in faccia". La replica di Michael Masi: "Circuito di Grado A"

FORMULA 1

Botta e risposta tra il campione del mondo del 2016 e il Direttore di Gara della Formula Uno sul punto più veloce del circuito azero.

di

STEFANO GATTI

Nel dopo gara di Baku (ed alla luce degli incidenti di Lance Stroll e Max Verstappen) hanno fatto scalpore ma al tempo stesso non hanno forse ricevuto la giusta attenzione le critiche mosse da Nico Rosberg al muretto che separa la pista dal muretto della corisa box che, nella sua parte iniziale (delimitando la esse che riduce la velocità al suo ingresso) non è parallelo al rettifilo ma obliquo, presentando un angolo molto sfavorevole in caso di impatto.

“Vi mostro uno dei punti più pericolosi dell'intero campionato. Fa veramente paura perché ci si arriva a 350 chilometri orari. Se qualcosa va storto o si rompe sulla macchina, quattro metri a sinistra della linea ideale c'è un muro e ti viene praticamente in faccia. Se qualcosa si rompe, lo prendi in pieno ed è finita, non ci sei più: uno dei punti più pericolosi e ridicolmente sbagliati che ricordi in tutta la mia carriera. Puoi solo rimuovere il pensiero e passare oltre".

Questa la traduzione letterale delle parole pronunciate da Nico venerdì scorso (prima degli incidenti della domenica) sul suo canale personale youtube, commentando un giro del circuito che ha ospitato domenica scorsa il GP dell'Azerbaijan e sul quale il tedesco ha vinto (partendo dalla pole position) la prima gara di Formula Uno che vi si è disputata nel 2016, allora GP d'Europa. In effetti, molto più nel caso di Verstappen che in quello di Stroll (la Aston Martin del canadese si è arrestata ben prima dell'ingresso nella corsia, il rischio è stato altissimo, visto che il pilota olandese era in quel momento un semplice passeggero della sua Red Bull, che per fortuna si è diretta verso destra, dove il muretto corre parallelo al nastro d'asfalto.

Secca, anzi piccata la reazione di Michael Masi. richiesto di un parere sui pensieri di Rosberg, il quarantunenne Direttore di Gara australiano (in carica da due anni e due mesi), ha ricordato che Baku è uno dei quarantaquattro circuiti FIA di prima categoria.

"Sono completamente in disaccordo con quel commento. L'ingresso alla corsia box e l'intero Baku City Circuit sono stati disegnati ed omologati dalla FIA come Circuito di Grado A e sono conformi agli standard di sicurezza previsti dalla Federazione . Quindi no, non sono d'accordo".