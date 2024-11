Rivoluzione in F1: nel 2025 le monoposto verranno svelate tutte insieme

BEN SULAYEM: "PRELUDIO PER IL 75° ANNIVERSARIO DELLA F1"

Grande entusiasmo per l'evento alla "O2 Arena" da parte del presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem. "La FIA è lieta di unirsi ai nostri colleghi della FOM e a tutti i team nella messa in scena dell'evento inaugurale di lancio della stagione di F1 - ha dichiarato -. L'occasione fungerà anche da preludio appropriato per una celebrazione del 75° anniversario dello sport per tutta la stagione 2025".