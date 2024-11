Affare fatto: power unit e cambio Mercedes per Alpine dal 2026

Come era fondamentalmente risaputo da tempo, Alpine Formula One Team e Mercedes hanno raggiunto un accordo per la fornitura della power unit "stellata" (e della trasmissione) alla squadra che due domeniche fa in Brasile ha fatto un gran balzo in avanti nel Mondiale Costruttori grazie al secondo e al terzo posto di Esteban Ocon e Pierre Gasly nel Gran Premio del Brasile alle spalle di Max Verstappen. Il contratto di fornitura della power unit attualmente ceduta da Mercedes anche a Williams e Aston Martin avrà inizio nel 2026, in corrispondenza dell'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico. Alpine aveva in precedenza annunciato la chiusura del proprio reparto motori alla fine del 2025, ultima stagione nella quale le monoposto del confermato Pierre Gasly e della new entry Jack Doohan monteranno ancora le PU "fatte in casa".