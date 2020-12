Rivoluzione in casa Ferrari: si è dimesso l'ad Camilleri

UFFICIALE

Terremoto in casa Ferrari con Louis Camilleri che oggi ha comunicato alla società la sua decisione, per motivi personali, di rassegnare le sue dimissioni con effetto immediato dal ruolo di amministratore delegato e di membro del Consiglio di amministrazione. Il presidente esecutivo della Ferrari, John Elkann, prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato - si legge nella nota - che assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, mentre il Consiglio di amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri.

Commentando le dimissioni di Camilleri, John Elkann ha dichiarato: "Vorrei esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Louis per la sua incondizionata dedizione nel ruolo di nostro amministratore delegato dal 2018 e di membro del Consiglio di amministrazione dal 2015. La sua passione per Ferrari è sconfinata e sotto la sua guida la Società si è ulteriormente affermata come una delle più grandi società al mondo, capitalizzando il suo patrimonio davvero unico e la sua continua ricerca dell'eccellenza. Auguriamo a lui e alla sua famiglia un lungo e felice periodo di pensionamento". "La Ferrari ha fatto parte della mia vita e servirla come amministratore delegato è stato un grande privilegio", ha dichiarato Camilleri. "La mia ammirazione per gli straordinari uomini e donne di Maranello, per la passione e la dedizione che mettono in tutto cio' che fanno e' illimitata. Sono orgoglioso dei numerosi risultati raggiunti dalla società dal 2018 e so che gli anni migliori della Ferrari devono ancora venire"