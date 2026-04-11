Komatsu (Haas): "Bearman? Se la Ferrari lo rivuole avremo fatto il nostro lavoro"

"Non ho ancora visto il limite di Bearman ma sono curioso di conoscerlo, magari già quest'anno. Ha un potenziale enorme. La Ferrari? Non ha senso preoccuparsene adesso. Credo fermamente nel controllare ciò che puoi controllare. La Ferrari investe in lui da molti, molti anni. Noi lo abbiamo preso per l'anno scorso e quest'anno, dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. Se abbiamo fatto un ottimo lavoro con Ollie, e se lui sta facendo tanto bene che la Ferrari vuole davvero riprenderselo, dobbiamo essere felici di aver fatto il nostro lavoro. Eventualmente sarà solo un discorso tra noi e la Ferrari. Siamo tutti concentrati a ottenere il massimo rendimento dall'auto e da Ollie. Se questo poi significasse perderlo per l'anno prossimo, beh... speriamo di no. Ma non è qualcosa che possiamo controllare."