Tennis: Finals 2026, capienza ampliata di oltre 500 posti per sessione

15 Apr 2026 - 15:34
Nitto Atp Finals © nittoatpfinals.com

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Le Nitto ATP Finals, nell'ambito del percorso di sviluppo e valorizzazione pluriennale, proseguono nel piano di ottimizzazione della capienza e dell'esperienza evento. Per l'edizione 2026, che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre, saranno messi a disposizione 538 posti aggiuntivi per ciascuna sessione; una decisione che è frutto di una revisione degli spazi e di interventi mirati. I nuovi biglietti saranno acquistabili a partire da domani alle ore 13 sui canali ufficiali di vendita.

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