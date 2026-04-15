Alcaraz, problema al polso: non si allena a Barcellona

Nuovo campanello d'allarme per Carlos Alcaraz, che ha deciso di non allenarsi oggi al Barcelona Open Banc Sabadell per non aggravare il fastidio al polso destro accusato nel match di primo turno contro Otto Virtanen. Secondo quanto riportato da "Marca", il numero 2 del mondo aveva in programma una sessione dalle 12 alle 14 al RCT Barcelona, ma ha scelto di fermarsi e sottoporsi a cure specifiche in hotel con il suo fisioterapista. Il problema era già emerso durante la sfida d'esordio, quando lo spagnolo aveva richiesto un medical time-out. Alcaraz, atteso giovedì dall'ottavo di finale contro il ceco Tomáš Machác, vuole evitare rischi in una fase delicata della stagione sulla terra battuta, superficie su cui punta a consolidare risultati e ranking. Non è la prima volta che il polso destro crea problemi al campione spagnolo: già in passato, tra Montecarlo e la primavera europea, alcuni fastidi lo avevano costretto a stop e rinunce a diversi tornei. Una situazione che impone prudenza, in vista dei prossimi appuntamenti chiave come Madrid, Roma e il Roland Garros.