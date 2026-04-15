Alcaraz, problema al polso: non si allena a Barcellona

15 Apr 2026 - 14:50

Nuovo campanello d'allarme per Carlos Alcaraz, che ha deciso di non allenarsi oggi al Barcelona Open Banc Sabadell per non aggravare il fastidio al polso destro accusato nel match di primo turno contro Otto Virtanen. Secondo quanto riportato da "Marca", il numero 2 del mondo aveva in programma una sessione dalle 12 alle 14 al RCT Barcelona, ma ha scelto di fermarsi e sottoporsi a cure specifiche in hotel con il suo fisioterapista. Il problema era già emerso durante la sfida d'esordio, quando lo spagnolo aveva richiesto un medical time-out. Alcaraz, atteso giovedì dall'ottavo di finale contro il ceco Tomáš Machác, vuole evitare rischi in una fase delicata della stagione sulla terra battuta, superficie su cui punta a consolidare risultati e ranking. Non è la prima volta che il polso destro crea problemi al campione spagnolo: già in passato, tra Montecarlo e la primavera europea, alcuni fastidi lo avevano costretto a stop e rinunce a diversi tornei. Una situazione che impone prudenza, in vista dei prossimi appuntamenti chiave come Madrid, Roma e il Roland Garros.

Ultimi video

01:07
L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

00:21
DICH LAURA PIROVANO BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Pirovano: "Un onore vedere il mio nome tra le grandi"

00:35
DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

00:26
DICH SIMONE DEROMEDIS BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Deromedis: "Felice di far crescere lo ski cross"

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

00:42
DICH DOROTHEA WIERER BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Wierer: "Milano-Cortina e i mondiali di Anterselva i momenti più belli della mia carriera"

00:42
DICH MICHELA MOIOLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Moioli: "Una passeggiata mi ha fatto capire che avrei potuto conquistare una medaglia"

00:42
DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

01:14
Van Aert, dedica speciale

Van Aert, vittoria con dedica speciale

01:28
Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

01:44
Superlega, che Perugia

Superlega, Perugia dà spettacolo

01:07
L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

I più visti di Altri Sport

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

DICH SINNER SU ITALIA 12/4 DICH

Sinner: "Molto bello essere italiano"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:54
Ciclismo, il Red Bull Genova Cerro Abajo torna il 27-28 giugno
16:25
Motociclismo: riparte il Trofeo Aprilia RS 660, in una veste sempre più internazionale
16:24
Tennis: Wta Stoccarda, Paolini fuori all'esordio
16:20
Hockey, storica finale per il Val Pusteria: stasera gara 1 a Graz
Nitto Atp Finals
15:34
Tennis: Finals 2026, capienza ampliata di oltre 500 posti per sessione