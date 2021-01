Rinvio o nuova cancellazione? Forti dubbi sul via del Campionato del Mondo a Melbourne

FORMULA 1

STEFANO GATTI

A due mesi e mezzo dal suo svolgimento - in programma il primo giorno di primavera - iI destino del GP d'Australia sembra ormai segnato: le severe restrizioni anti-Covid ancora in vigore nel Paese comportano attualmente una quarantena bisettimanale in ingresso. La messa in vendita dei biglietti non è neppure iniziata ed i tempi per l'inizio dell'allestimento del tracciato (fine gennaio) sono strettissimi. Crescono le possibilità che il mondiale scatti l'ultima domenica di marzo in Bahrain.

L'annuncio ufficiale potrebbe tardare ancora qualche giorno o al limite un paio di settimane ma tutto fa credere ormai che - per il secondo anno consecutivo - il Mondiale 2021 non prenda le mosse dalla tradizionale (ultimamente un po' meno, appunto) location dell'Albert Park di Melbourne. Troppo stretti i tempi per realizzare il tracciato semipermanente nel polmone verde della capitale dello Stato del Victoria ma soprattutto troppo complicate le modalità di ingresso nel Paese per il personale della Formula Uno che al momento dovrebbe sottostare ad una quarantena della durata di due settimane. A meno di non ripetere l'esperimento, portato a termine con successo nel 2020, della "bolla", o meglio della biosfera itinerante. Un piano b già collaudato, appunto, ma costoso e complicato. Per lo stesso motivo (nel senso della quarantena), l'inizio degli Australian Open di tennis è stato rinviato di tre settimane: da metà gennaio all'8 febbraio. Per la Formula Uno però il discorso è ancora più complesso. La posticipazione dell'evento insomma è nell'aria e sarà poi difficile ipotizzarne il recupero nei mesi successivi, visto che il calendario varato per la nuova stagione prevede la cifra (da primato, nella storia della F.1) di ventitrè appuntamenti. Un duro colpo per le speranze di ritorno alla normalità nell'anno appena iniziato. La strada si fa subito in salita e prende corpo la possibilità che l'Organizzatore si trovi a dover rimettere mano al calendario approvato a metà dello scorso mese di dicembre dal Consiglio Mondiale della FIA. Intanto appunto il Bahrain si prepara a prendere il posto di Melbourne come tappa d'apertura: nel caso, si tratterà del... terzo Gran Premio sugli ultimi quattro ad avere luogo sul circuito di Sakhir.... La Penisola Arabica continua a rappresentare l'unico "porto sicuro" per un Mondiale che possa veramente dirsi tale!