Ricciardo torna a casa: terzo pilota Red Bull

UFFICIALE

Horner: "Ci aiuterà nello sviluppo della vettura"

© ufficio-stampa La Oracle Red Bull Racing conferma che "Daniel Ricciardo tornerà a casa e si unirà nuovamente al Team come terzo pilota per il 2023. Portando una vasta esperienza e carattere, Daniel assisterà il Team con il lavoro di test e simulazione, oltre che con l'attività commerciale". Il Red Bull Racing Team Principal e CEO Christian Horner ha dichiarato: "È fantastico riportare Daniel nella famiglia Red Bull. Ha un talento enorme e un carattere così brillante. L'intera azienda è entusiasta di dargli il bentornato a casa. Nel suo ruolo di collaudatore e terzo pilota, Daniel ci darà la possibilità di diversificare, assistendo nello sviluppo della vettura, aiutando il Team con la sua esperienza e conoscenza di ciò che serve per avere successo in F1. Siamo molto contenti di lavorare di nuovo con Daniel e non vediamo l'ora di tutto ciò che porterà al team nel 2023".

A sua volta Ricciardo ha dichiarato: "Il sorriso dice tutto, sono davvero entusiasta di tornare a casa all'Oracle Red Bull Racing come terzo pilota nel 2023. Ho già tanti bei ricordi del mio tempo qui, ma il benvenuto di Christian, il dottor Marko e l'intero team sono qualcosa che apprezzo sinceramente. Per me personalmente, la capacita' di contribuire ed essere circondato dal miglior team di F1 e' estremamente allettante, e allo stesso tempo mi dà un po' di tempo per ricaricarmi e rimettermi a fuoco. Non vedo l'ora di essere con il team e supportare con il lavoro al simulatore, le sessioni di test e le attività commerciali. Andiamo!".