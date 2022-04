Ricciardo: "Sorpassi più facili e GP più combattuto all'Albert Park: speriamo di andare meglio"

MCLAREN A CACCIA DI RISCATTO

Il pilota australiano ed il suo compagno di squadra chiamati a riscattare un avvio di stagione nettamente al di sotto delle attese.

di

Stefano Gatti

Per Daniel Ricciardo il GP d'Australia rappresenta una buona occasione per lasciare il fondo della classifica iridata. Il pilota di casa è infatti uno dei sette che non sono riusciti ad andare a punti nei primi due appuntamenti di Sakhir e Jeddah, e punta a farlo approfittando delle modifiche apportate al tracciato dell'Albert Park, alle quali lui stesso ha dato il suo contributo. Daniel ne ha parlato alla presentazione del casco (disegnato dall'artista Reko Rennie) che - all'indomani del GP - andrà all'asta in beneficenza per la Croce Rossa australiana. Getty Images

È stato tutt'altro che esaltante l'avvio del Mondiale della McLaren di Daniel Ricciardo (ancora fermo a zero punti) e di Lando Norris che ne ha racimolati solo sei, frutto del settimo posto nel GP dell'Arabia Saudita. Il vincitore del GP d'Italia della scorsa stagione punta molto sulla gara di casa che va in scena su di un tracciato che ha subito diverse modifiche, alle quali ha contribuito lui stesso.

"Mi sembra molto bello. A suo tempo, quando è nata l'idea di rendere il tracciato più interessante, gli organizzatori mi hanno chiesto una consulenza sui lavori da realizzare. È sempre stata una pista interessante ma - per via della sua natura - i sorpassi alla domenica sono sempre stati piuttosto rischiosi. L'idea di fondo quindi era 'aprire' un po' il disegno, in modo da facilitare appunto i sorpassi e rendere il GP più combattuto. Dire che il circuito ora è molto più scorrevole e dovremmo vedere una gara molto diversa da quelle del passato".

"Alla prima gara in Bahrein siamo stati parecchio in difficoltà, perché si trattava di una pista con tante curve, molto tecnica. Poi siamo andati a Jeddah, tracciato molto più raccordato, dove siamo andati un po' meglio e più simile a Melbourne rispetto a Sakhir. Quindi ci sono le premesse per fare bene".