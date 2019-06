Renault, Ricciardo rivede la luce: "Quarto è come una pole"

08/06/2019

Exploit di Daniel Ricciardo in Canada che al volante della Renault ha conquistato la quarta poszione nelle qualifiche: "Per me è come una pole". L'australiano ha approfittato delle difficoltà di Bottas e delle due Red Bull: "Ora andrò a cercare Marko per fargli qualche battuta".



Il feeling con la casa francese sta migliorando gara dopo gara: "Più passano le gare e più mi trovo con la squadra. Abbiamo migliorato tanto, vediamo domani. Non so perché questa pista sia andata così bene per noi. Ieri abbiamo cominciato il weekend bene, sempre tra i primi otto".



Per Ricciardo è venuto il momento di raccogliere i primi frutti: "Così il nostro lavoro è più facile e più comodo, non cambiando tanto la macchina. Questo è importante per me, per la fiducia. Ma anche per gli ingegneri, l’ambiente così è più stabile. Questo è un risultato, abbiamo fatto sette weekend e io capisco anche meglio loro. Il quarto posto oggi è più di quanto mi aspettassi".