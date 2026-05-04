Kimi, il mondo è tuo! Leclerc, manca il lieto fine. Norris campione ritrovato ma... triste

Sfiora il capolavoro in qualifica, butta via tutto una seconda decina di secondi dopo lo spegnimento del semaforo, poi mette in pista una rimonta tutta grinta e cattiveria (agonistica). Una gara sulle montagne russe insomma, recriminando su quello che avrebbe potuto essere con uno scatto appena meno invasivo (ma poi come fai a tirarti indietro nella bagarere del via?). VOTO 4 a ISACK HADJAR, alle prese con un weekend attorcigliato, inconcludente e falloso. Stai a vedere che la sindrome-Verstappen sta colpendo pure lui dopo i vari Gasly, Albon, Lawson e Tsunoda.