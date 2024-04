Red Bull, Horner: "Verstappen resta al 100%"

F1

Il team principal della scuderia austriaca conferma l'olandese e avvisa Perez: "Il suo futuro dipende da lui"

© Getty Images Dopo settimane a dir poco burrascose sembrano essersi momentaneamente calmate le acque in casa Red Bull e Christian Horner ne ha approfittato per provare a spegnere le voci che mettevano in dubbio la permanenza di Max Verstappen nel team austriaco: "Max resterà al 100%", le parole del dirigente britannico a Sky Sport, a margine delle prime due sessioni di prove libere del GP del Giappone a Suzuka.

Ancora in bilico, invece, sembra essere il sedile di Sergio Perez, in scadenza di contratto a fine stagione: "Se guardiamo ad alternative per un pilota da affiancare a Max? Perez ha iniziato bene la stagione, ma il suo contratto scade a fine anno e ovviamente si considerano tutte le opzioni sul mercato. Dipende da lui mantenere o perdere il sedile, naturalmente c'è l'interesse di altri piloti, ma la posizione deve ancora essere decisa".

