F1, Alonso: "Io in Red Bull? Zero chance che Verstappen vada via"

Fernando Alonso non ha fretta di delineare il suo futuro, ma allontana con decisione l'ipotesi di un passaggio alla Red Bull nel 2025: "Di sicuro se Verstappen dovesse lasciare la Red Bull potrebbe esserci un grosso impatto sul mercato piloti, ma credo che ci siano zero chance che questo possa accadere - le parole dello spagnolo dell'Aston Martin alla vigilia del GP del Giappone di F1 -. È una questione a cui non sto pensando troppo, voglio invece concentrarmi su me stesso e sulle gare, in attesa di prendere una decisione prima dell’estate. Dovrò innanzitutto scegliere se continuare a correre in F1 e, solo in quel caso, scegliere quale possa essere la migliore opzione per me".