Red Bull, Horner: "A Imola non avremo particolari aggiornamenti"

La Ferrari può stare tranquilla. Se Mattia Binotto ha già annunciato che non ci saranno particolari novità tecniche in vista della gara di Imola, lo stesso farà la Red Bull, che non fornirà a Verstappen il necessario per provare a colmare il gap con le Rosse. "Non direi che abbiamo in programma un esteso pacchetto di aggiornamenti anche perché non c'è tanto tempo per valutare effettivamente se le novità funzionano o no dato che dopo soltanto una sessione di prove libere saremo già in qualifica", ha detto il team principal Christian Horner.