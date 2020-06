Razzismo, Hamilton si schiera e attacca la F1: "Stanno zitti"

Mai banale, anzi. Lewis Hamilton ha sempre usato la sua popolarità anche per parlare di argomenti scorretti. Mentre altri preferiscono non parlare, lui ci ha sempre messo la faccia e anche adesso non si è sottratto sul caso razzismo che è scoppiato in America: "Ci sono proteste ovunque, ma le ricche star del mio ambiente restano in silenzio: io so chi sono e le vedo. Deve cambiare il modo in cui vengono trattate le minoranze nel mondo". Un attacco al mondo della Formula 1 e non è la prima volta: pure in Australia all'inizio della pandemia coronavirus si era schierato contro il circus.