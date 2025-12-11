Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Rapina e aggressione in casa per Willy Weber, ex manager di Schumacher

Il bottino è di diverse centinaia di migliaia di euro in gioielli e contanti

di Stefano Gatti
11 Dic 2025 - 10:13
© Getty Images

© Getty Images

"Ho un occhio nero e mi sento una schifezza. Sono completamente sotto shock". Così Willy Weber, storico manager di Michael Schumcher, ha riferito alla BILD il suo stato d'animo dopo l'aggressione subita nella sua residenza di Stoccarda, nel quartiere residenziale di Kräherwald (ovest della città), all'inizio della settimana. Un duro colpo per l'ottantatreenne Weber, vittima di un infarto nel 2020 e due anni dopo di una grave infezione.  

Secondo la polizia, l'incidente è avvenuto martedì scorso, quando tre malintenzionati sono entrati di prima mattina nella villa dell'ex manager storico di Michael Schumacher. Insieme a lui c'erano l'ex moglie e la governante: tutti e tre sono stati aggrediti e immobilizzati. Secondo il tabloid tedesco uno dei presenti è riuscito a liberarsi e a chiamare la polizia, ma gli aggressori (tre in totale, passamontagna in testa e abiti scuri) non sono ancora stati identificati. I ladri sono fuggiti con contanti e gioielli per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro, prelevati dalle casseforti della grande villa a quattro piani dei Weber a Stoccarda.  

© Getty Images

© Getty Images

Weber è considerato lo scopritore di Michael Schumacher, che ingaggiò nel 1989 per corre con il suo team il campionato tedesco che il futuro sette volte campione del mondo vinse nel 1990. In seguito favorì il suo ingaggio da parte della Mercedes per correre nelle gare del Mondiale Endurance (Gruppo C) e lo portò all'esordio in Formula 1 con la Jordan nel Gran Premio del Belgio del 1991. Oltre che di Michale, Weber è stato manager di suo fratello Ralf e di Nico Hulkenberg. Al di fuori dell'ambito sportivo, della "scuderia" di Weber hanno fatto a suo tempo parte le supermodelle Naomo Campbell e Claudia Schiffer

formula 1
rapina
villa
rapina in villa
weber
schumacher

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Lewis Hamilton

Hamilton, la stagione è un flop storico: cancellato un record che durava dal 2007

Lando Norris è Campione del Mondo di Formula 1: ecco la sua collezione di auto

Test di Abu Dhabi 2025: Crawford il più veloce, Antonelli il migliore dei big

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:17
Acerbi ko salta la Supercoppa. In dubbio Calha. Dumfries nel 2026?
13:10
Torino, Vagnati: "Anni intensi, ringrazio il presidente Cairo"
13:01
Tutti vogliono Aston Martin, Alonso se la tiene stretta
12:57
Una Aston Martin su uno yacht ad Abu Dhabi
12:32
Dybala-Boca non è solo una suggestione: "Vogliamo portarlo qui"