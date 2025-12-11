Rapina e aggressione in casa per Willy Weber, ex manager di Schumacher

Secondo la polizia, l'incidente è avvenuto martedì scorso, quando tre malintenzionati sono entrati di prima mattina nella villa dell'ex manager storico di Michael Schumacher. Insieme a lui c'erano l'ex moglie e la governante: tutti e tre sono stati aggrediti e immobilizzati. Secondo il tabloid tedesco uno dei presenti è riuscito a liberarsi e a chiamare la polizia, ma gli aggressori (tre in totale, passamontagna in testa e abiti scuri) non sono ancora stati identificati. I ladri sono fuggiti con contanti e gioielli per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro, prelevati dalle casseforti della grande villa a quattro piani dei Weber a Stoccarda.