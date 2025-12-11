Rapina e aggressione in casa per Willy Weber, ex manager di Schumacher

Il bottino è di diverse centinaia di migliaia di euro in gioielli e contantidi Stefano Gatti
© Getty Images
"Ho un occhio nero e mi sento una schifezza. Sono completamente sotto shock". Così Willy Weber, storico manager di Michael Schumcher, ha riferito alla BILD il suo stato d'animo dopo l'aggressione subita nella sua residenza di Stoccarda, nel quartiere residenziale di Kräherwald (ovest della città), all'inizio della settimana. Un duro colpo per l'ottantatreenne Weber, vittima di un infarto nel 2020 e due anni dopo di una grave infezione.
Secondo la polizia, l'incidente è avvenuto martedì scorso, quando tre malintenzionati sono entrati di prima mattina nella villa dell'ex manager storico di Michael Schumacher. Insieme a lui c'erano l'ex moglie e la governante: tutti e tre sono stati aggrediti e immobilizzati. Secondo il tabloid tedesco uno dei presenti è riuscito a liberarsi e a chiamare la polizia, ma gli aggressori (tre in totale, passamontagna in testa e abiti scuri) non sono ancora stati identificati. I ladri sono fuggiti con contanti e gioielli per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro, prelevati dalle casseforti della grande villa a quattro piani dei Weber a Stoccarda.
© Getty Images
Weber è considerato lo scopritore di Michael Schumacher, che ingaggiò nel 1989 per corre con il suo team il campionato tedesco che il futuro sette volte campione del mondo vinse nel 1990. In seguito favorì il suo ingaggio da parte della Mercedes per correre nelle gare del Mondiale Endurance (Gruppo C) e lo portò all'esordio in Formula 1 con la Jordan nel Gran Premio del Belgio del 1991. Oltre che di Michale, Weber è stato manager di suo fratello Ralf e di Nico Hulkenberg. Al di fuori dell'ambito sportivo, della "scuderia" di Weber hanno fatto a suo tempo parte le supermodelle Naomo Campbell e Claudia Schiffer.