Ralf Schumacher, ancora tensioni con l'ex moglie Cora: "Diffonde bugie"

F1

L'ex pilota pubblica una chat del 2023 in cui Cora si congratulava con il compagno Etienne per la loro relazione, lei ribatte: "Era un modo per scoprire la verità"

© Getty Images È ancora altissima la tensione tra Ralf Schumacher e l'ex moglie Cora Brinkmann, dopo il coming out dell'ex pilota di F1. Nei giorni scorsi, in un'intervista a Der Spiegel, Cora aveva accusato Ralf di averle sempre negato la propria omosessualità e di averla usata, parole mal digerite da Schumacher, che per tutta risposta ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una chat di WhatsApp risalente a fine 2023 tra lei e il suo attuale compagno, Etienne, in cui la donna si congratula e si dice felice per loro, come a voler testimoniare che fosse pienamente a conoscenza e partecipe della situazione tempo prima del coming out.

"Cora si è congratulata con noi a inizio ottobre del 2023 perché pensava che ci fossimo sposati - le parole di Ralf sui social -. Anche lei era felice, come potete vedere da questo messaggio indirizzato personalmente a Etienne. Penso che sia un peccato per me ed Etienne che lei diffonda così tante bugie. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace".

Durissima la replica di Cora, sempre affidata ai social: "Quanto deve essere patetica una persona per pubblicare illegalmente messaggi WhatsApp privati ​​per nascondere la verità? Viola palesemente i miei diritti personali, invece di avvicinarmi e dirmi la verità almeno adesso. Mi ha presentato Etienne solo come suo assistente personale, non come suo compagno. WhatsApp è stato il mio ultimo tentativo per provare a scoprire la verità almeno da lui".

IL MESSAGGIO DI RALF SCHUMACHER