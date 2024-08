Ralf Schumacher e il coming out, l'ex moglie Cora: "Ha sempre negato, sono stata usata"

LO SFOGO

Cora al Der Spiegel racconta la sua sorpresa: "Le voci nel paddock sulla sua omosessualità erano insistenti ma..."

© Getty Images Il coming out dell'ex marito l'ha lasciata a bocca aperta. Le voci sulla sua omosessualità erano insistenti quando correva in Formula 1, ma Ralf Schumacher ha sempre negato. "Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto - ha raccontato l'ex moglie di Ralf, Cora, al Der Spiegel - Durante la sua carriera, nel paddock giravano molte voci. Gli ho chiesto chiarimenti ma lui ha sempre negato, dicendomi che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico".

E ancora: "È stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l'ex moglie con cui hai avuto un figlio. Oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori. È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava? Mi fidavo di lui, mi fidavo ciecamente di lui. E quindi la sua parola era la mia legge".