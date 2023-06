"Qui ho tanti bei ricordi, spero di aggiungerne uno domani...": Verstappen prenota il podio alto

FORMULA 1

Tutto come da programma per il campione del mondo, il pilota McLaren punta sul fattore-sorpresa

© Getty Images "La macchina andava molto bene. All'inizio le qualifiche sono state difficili perché aveva piovuto, ma nel Q3 - quando la pista si è asciugata - la macchina andava sui binari. Guidarla è stato davvero un piacere. Adoro venire qui a Barcellona: adoro i fans, adoro questa pista e ho tanti bei ricordi qui. Spero di poterne aggiungere un altro domani". Dichiarazioni di prammatica per Max Verstappen dopo la performance che gli è valsa la pole per il settimo appuntamento del Mondiale. Il due volte campione del mondo dividerà con il ferrarista Sainz la prima fila del Montmelò, mentre Lando Norris rilancia la McLaren (da top ten anche con Oscar Piastri).

© Getty Images

"È fantastico. Sono sorpreso di essere qui, non pensavo di poter fare questo risultato. Sono contento di essere in terza posizione, il mio ultimo time attack non è statao perfetto. Forse potevamo avvicinarci alla seconda, ma questa è la gara di casa di Carlos Sainz e allora mi sono detto: ok, gli regalo un paio di decimi. Scherzi a parte sono contento. Siamo stati veloci per tutte le qualifiche, dobbiamo continuare cosi'. Per noi questa è una buona pista. Le curve ad alta velocità sono un nostro punto di forza e nelle condizioni complicate noi andiamo bene". (Lando Norris)

"Dovremmo riuscire ad andare forte in gara, dopo aver riparato i danni al fondo vettura. La top five resta possibile. Il podio mi sa di no, partendo così indietro". (Fernando Alonso)

"Oggi è stata difficile: la pista a tratti era umida, ma era lo stesso per tutti. Ne finale del Q2 ho commesso un errore che ho pagato caro. Ho provato a rimediare ma la temperatura degli pneumatici era troppo alta. Fin qui abbiamo sofferto... Spero di recuperare in gara. Se riesco a rimontare bene nei primi giri il podio è ancora alla mia portata". (Sergio Perez)

"Non avevo idea che Hamilton fosse lì. All'inizio del giro si guarda in avanti e io ero impegnato a prendere la scia della Ferrari di Sainz. Quando l'ho superato mi sono accorto di avere Lewis alla mia sinistra. A parte questo, qualcosa è andato storto. La mia Mercedes ha perso tutto la performance che avevo visto nel terzo turno di prove". (George Russell)

"C'è stato un problema di mancanza di comunicazione... Io stavo spingendo. Mi sembrava che Russell fosse intenzionato a tornare ai box, invece ha tagliato la pista e ha tirato dritto. Ho pensato che mi stesse offrendo la scia... Avevo un tempo da prima fila fino alla curva dieci ma anche così credo di avere delle carte da giocare in gara". (Lewis Hamilton)