Quando Carlos Alcaraz perde, la McLaren trema

Adesso a Woking staranno facendo tutti gli scongiuri del caso. La stagione - da campioni del mondo in carica - non è sicuramente iniziata nel migliori dei modi e ora ci si mettono pure le coincidenze. Perché va bene: le coincidenze sono coincidenze, ma quando si ripetono il dubbio forse ti viene. E si può non essere superstiziosi quanto si vuole, ma la prudenza non è mai troppa.

Se Alcaraz perde...

Quando Carlos Alcaraz perde, McLaren ha un disastroso weekend di gara. Almeno nel 2026, la correlazione tra le sconfitte del tennista e i disastri della scuderia è evidente. A Indian Wells, lo spagnolo perde in semifinale contro Medvedev; al GP di Cina, a seguito di un guasto elettrico, nessuna delle McLaren riesce a partire dalla griglia. Durante il Miami Open - a sorpresa - Carlos ha perso contro Korda, venendo eliminato con largo anticipo rispetto quanto inizialmente ipotizzato. Sabato e domenica c'è il GP del Giappone. Per chi ci crede...