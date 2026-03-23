Curiosità

Quando Carlos Alcaraz perde, la McLaren trema

L'ultima sconfitta del tennista è coincisa con un weekend da incubo per la scuderia inglese

di Redazione
23 Mar 2026 - 14:32
© Getty Images

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Adesso a Woking staranno facendo tutti gli scongiuri del caso. La stagione - da campioni del mondo in carica - non è sicuramente iniziata nel migliori dei modi e ora ci si mettono pure le coincidenze. Perché va bene: le coincidenze sono coincidenze, ma quando si ripetono il dubbio forse ti viene. E si può non essere superstiziosi quanto si vuole, ma la prudenza non è mai troppa.
Se Alcaraz perde...
Quando Carlos Alcaraz perde, McLaren ha un disastroso weekend di gara. Almeno nel 2026, la correlazione tra le sconfitte del tennista e i disastri della scuderia è evidente. A Indian Wells, lo spagnolo perde in semifinale contro Medvedev; al GP di Cina, a seguito di un guasto elettrico, nessuna delle McLaren riesce a partire dalla griglia. Durante il Miami Open - a sorpresa - Carlos ha perso contro Korda, venendo eliminato con largo anticipo rispetto quanto inizialmente ipotizzato. Sabato e domenica c'è il GP del Giappone. Per chi ci crede...

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