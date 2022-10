Qualifiche Suzuka, Verstappen: "Ho fiducia e speranza". Norris lo accusa: "Mi ha rovinato il Q3"

f1 giappone

Qualifiche di Suzuka con polemica, con Norris e Verstappen che hanno rischiato un grosso incidente in Q3

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le qualifiche di Suzuka si portano dietro rischi e polemiche, col poleman Max Verstappen prima sotto investigazione e poi colpito da una semplice reprimenda per un incidente evitato per un pelo con Lando Norris. Riscaldando le gomme, infatti, l'olandese ha perso il controllo della sua monoposto e il britannico, che arrivava a tutta velocità alla 10, è riuscito a evitarlo per poco andando sull'erba. L'iridato, a un passo dal secondo titolo di fila, ha spiegato: "Stavo andando piano per riscaldare le gomme, lui ha provato a superarmi, ma fortunatamente non è successo nulla".

Sulla qualifica ha invece sottolineato: "È stato incredibile tornare a guidare qui, queste macchine spingono già nel primo settore. Sono felice per la pole e per essere tornato qui. Ho perso una parte dell'auto nell'ultimo giro, non sono riuscito a migliorarmi per questo. Domani speriamo nel meteo, vedremo cosa accadrà. Ho fiducia e ho una buona macchina".

NORRIS: "MAX PERICOLOSO"

Se da un lato c'è chi tira un sospiro di sollievo, dall'altro lato Lando Norris punta il dito contro Verstappen per quanto stava per succedere in curva 10: "Da parte mia non c'è stato alcun rischio, ma Verstappen ha fatto qualcosa di pericoloso. È stato fortunato perché sarebbe stato un grosso incidente, mi ha rovinato le qualifiche".

VETTEL: "QUI TI SENTI VIVO"

A prendersi la copertina delle qualifiche è comunque Sebastian Vettel, che dopo nove gare torna in Q3 e saluta la sua ultima apparizione in carriera a Suzuka col nono posto in griglia di partenza al fianco della McLaren di Norris: "Questa pista mia esalta, è divertente, qui ti senti vivo. Oggi mi sono divertito tanto, è stata una giornata meravigliosa, vedremo cosa riusciremo a fare domani. Sono anche triste, perché sono le mie ultime qualifiche qui".