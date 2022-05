Qualifiche Spagna, Leclerc: "Giro perfetto, macchina super". Sainz: "Farò del mio meglio"

F1 SPAGNA

Quarta pole per il pilota monegasco che partirà con un vantaggio nella gara di domenica

Prima la sbavatura, poi il giro perfetto e l'ennesima pole stagione per Charles Leclerc che domenica partirà davanti a tutti nel GP di Spagna. Il monegasco, che in Q2 ha rischiato e tenuto da parte un set di gomme nuove, può sfruttare il vantaggio in gara: "Mi sento bene, è stata una sessione molto difficile nel primo tentativo ho commesso l'errore che mi ha fatto spaventare. Sono riuscito a fare tutto alla perfezione, la macchina è fantastica". Barcellona, pole magica di Leclerc

















































"In partenza sono in una posizione forte, ma se non riusciremo a gestire le gomme perderemo la gara. Spero di poter conquistare una doppietta con Carlos, sarebbe un traguardo ottimo per il team" il commento di Leclerc.

Terzo posto e seconda fila per Carlos Sainz, soddisfatto per il risultato ottenuto: "È stato un weekend complicato fin qui a causa delle temperature molto alte, ma siamo riusciti a fare un buon giro che ci permetterà domani di fare bene. Serve una buona partenza e una gestione delle gomme ottimale per fare bene. Tutto è possibile, vedremo cosa succederà. La qualifica non è stata ideale perché mi mancherà una gomma nuova, ma domani farò del mio meglio".