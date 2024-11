Qualifiche: Russell, pole da sogno a Las Vegas, prima fila per Sainz

George Russell in pole position senza incertezze con due time attack imparabili per la concorrenza e nonostante un "bacio" al muretto nel corso del primo. Il pilota della Mercedes chiude il suo giro volante in un minuto, 32 secondi e 312 millesimi. Al suo fianco la Ferrari di Carlos Sainz, staccato di 98 millesimi. Seconda fila tutta francese ma inedita per uno straordinario Pierre Gasly (+0.352)con la Alpine e un deluso Charles Leclerc (in pole un anno fa) a "ben" 471 millesimi dalla pole. Buone prospettive comunque per le Rosse in chiave Mondiale Costruttori. Terza fila per Max Verstappen con la Red Bull e per Lando Norris con la McLaren. Dalla quarta fila scatteranno Yuki Tsunoda con la VISA Cash App Racing Bulls e Oscar Piastri con l'altra McLaren. Alle loro spalle Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) e Lewis Hamilton che chiude la top ten aperta dal suo compagno di squadra a causa di un Q3 particolarmente "falloso" (due errori in entrambi i giri lanciati), dopo aver brillato nelle prove libere del venerdì.