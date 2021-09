Qualifiche Olanda, Verstappen al settimo cielo: "Completeremo opera domani". Hamilton sportivo

F1 OLANDA

Il pilota olandese conquista la pole position nel GP di casa: Hamilton beffato, ma ammette la superiorità di Max

Max Verstappen conquista la pole position del GP d'Olanda di Zandvoort per soli 38 millesimi. Tanto è stato il distacco dal leader del mondiale Hamilton, un regalo per i tanti tifosi accorsi per supportare l'idolo di casa: "Sensazione fantastica fare la pole qui, il pubblico è incredibile. La macchina è stata molto bella da guidare, una volta che trovi le sensazioni giuste su questa pista è pazzesco. Inizio nella miglior posizione possibile perché sappiamo quanto sia difficile sorpassare qui, speriamo di poter completare l'opera domani". Zandvoort, una pole super di Verstappen Getty Images

Lewis Hamilton, nonostante la beffa, si è mostrato più che sportivo: "Molto vicino alla pole, questo circuito è fantastico e apprezzo l'accoglienza dei tifosi orange. Max ha fatto un giro pazzesco, ho provato a stargli dietro in ogni sessione, ho dato tutto e lui merita questa pole. Domani sarà durissima, è molto difficile superare e la strategia è la carta fondamentale per questa gara. Speriamo la pista possa aiutarci a dare spettacolo per i tifosi".

Seconda fila e terzo posto in griglia di partenza per Valtteri Bottas: "Mi sto divertendo tanto, atmosfera speciale. Manca qualcosa alla macchina, oggi la Red Bull è stata fuori dalla nostra portata. Domani sarà difficile sorpassare, ma in gara ci saranno sempre delle opportunità e la strategia sarà fondamentale".