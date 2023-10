Qualifiche Losail: pole di Verstappen, Mercedes in prima fila con Russell. Solo 5. Leclerc

GP QATAR F.1

È del pilota olandese la pole position per il diciassettesimo appuntamento del Mondiale sul tracciato di Losail

© Getty Images Pole position a mani basse e con un solo time attack finale rispetto ai suoi diretti avversari per Max Verstappen che chiude con il tempo di un minuto, 23 secondi e 778 millesimi. Dalla prima fila domenica con SuperMax (probabilmente a quel punto già tricampione-sabato c'è la Sprint Race) scatterà George Russell (Mercedes), staccato di 44 1millesimi. Seconda fila "ad altissima intensità" per Lewis Hamilton (+.0.527) e Fernando Alonso (+0.591), maturata solo dopo la cancellazione dei tempi delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri (che erano stati secondo e quarto in pista) per superamento dei track limits. Il giovanissimo australiano retrocede sesto alle spalle di Charles Leclerc al volante di una Ferrari fin da subito in difficoltà a livello di assetto in un paio di punti della pista di Losail. Il monegasco accusa un ritardo di 646 millesimi dalla pole. Carlos Sainz non supera il taglio del Q2 e dopodomani prenderà il via dall'esterno della sesta fila (divisa con Yuki Tsunoda).

© Getty Images

Tornando nella top ten, quarta fila tutta bleu per le Alpine di Pierre Gasly e di Esteban Ocon, mentre un ottimo Valtteri Bottas scala la classifica e chiude con il nono tempo davanti al già citato Norris. Dopo la strana coppia Tsunoda-Sainz, la seconda pagina delle qualifiche prosegue con l'ennesima performance altamente deludente di Sergio Perez. Il messicano di Red Bull non supera la fase centrale delle qualifiche e deve rassegnarsi a muovere dall'interno di una settimana fila completata da Alexander Albon con la migliore delle Williams.

Parlando ancora di... forbice prestazionale tra compagni di squadra, sorprende nuovamente e in negativo Lance Stroll che - a fronte di una qualifica da seconda fila (o quasi....) del compagno di squadra Alonso, non va nemmeno al di là del Q1, dispensa rabbia e insofferenza a piene mani a fine prove e si schiera in nona e penultima fila insieme a Liam Lawson, che anche in Qatar siede al volante della Alpha Tauri al posto di Daniel Ricciardo ma non mostra lo smalto delle recenti uscite.

Differenze delle quali non si può fare a meno di prendere nota anche in casa Alfa Romeo Sauber, a fare da contraltare al brillante nono tempo di Bottas è la ventesima e ultima casella della classifica di Guanyu Zhou che dividerà l'ultima fila della griglia domenicale con un'altra monoposto powered by Ferrari": la Haas di Kevin Magnussen.