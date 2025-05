Udine, rinnovo pluriennale per capitan Alibegovic

Questo il comunicato rilasciato nella giornata di ieri dai friulani: "L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Mirza Alibegovic che resta il capitano anche in Serie A. Il classe 1992 sarà bianconero per altre tre stagioni dopo aver firmato un prolungamento del contratto fino al termine della stagione 2027/2028. Una stagione da vero e proprio leader quella del nostro capitano da 13.5 punti di media e un carisma che ha trascinato l’Apu Udine durante tutto l’anno arrivando a concludere la stagione regolare con 30 vittorie".