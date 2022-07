Qualifiche GP Gran Bretagna, Sainz: "Sorpreso da questa pole". Leclerc: "Ho sbagliato, ma domani..."

F1 SILVERSTONE

Lo spagnolo sorride per la prima storica pole in F1, il monegasco gli fa i complimenti

La Ferrari torna in pole, ma questa volta non con Leclerc. A conquistare il primo posto in griglia di partenza a Silverstone è Carlos Sainz, per la prima volta in pole in carriera. Il madrileno sogna in grande in vista del GP: "Grazie al pubblico, è stato un bel giro. Ho faticato molto per le pozzanghere ed era facile perdere la macchina, oltre che portare in temperatura le gomme. Il giro non mi sembrava niente di speciale e invece ho fatto la pole position, è stato sorprendente". © afp

"Punto alla vittoria, il passo c'è stato per tutto il weekend, penso che dovremo avere una buona posizione. Sono sicuro che Verstappen e Leclerc mi metteranno grande pressione, ma io darò il meglio" ha spiegato.

Terzo posto in griglia per Charles Leclerc: "Sono un po' deluso, ma allo stesso tempo felice per Carlos. Non merito di essere in pole perché ho sbagliato all'ultimo giro. Ora devo mettere insieme tutto quanto per cercare di rimontare in vista di domani, la terza posizione è una buona partenza. Il passo c'è, se facciamo una gara pulita può andare bene. Sarà interessante capire la strategia delle soste, speriamo che domani sia la giornata giusta.