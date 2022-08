Qualifiche GP Belgio, Sainz: "Obiettivo vittoria". Leclerc: "Rimonta dura, Verstappen velocissimo"

f1 belgio

Lo spagnolo eredita la pole da Verstappen e cercherà di conquistare il successo a Spa

Spa, Sainz eredita la pole



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ottima prestazione della Ferrari nella sessione di qualifica del GP del Belgio a Spa-Francorchamps. Nonostante un super Max Verstappen, la F1-75 di Carlos Sainz conquista una pole ereditata dall'olandese avendo la meglio su Perez. Per lo spagnolo, che può sorridere in partenza, c'è comunque preoccupazione per il gap dal campione della Red Bull: "È stato un buon giro, sono contento ma non abbastanza perché il distacco da Verstappen c'è. Dobbiamo continuare ad analizzare perché loro sono così veloci e noi no".

"Partire dalla pole è ottimo, obiettivo vincere. Il mio primo tentativo è stato pulito, poi un pasticcio non mi ha permesso di andare oltre. Domani vedremo cosa accadrà, il passo gara c'è" ha sottolineato il madrileno.

Partenza al fianco di Verstappen, dall'ottava fila, per Leclerc: "Non abbiamo preparato la qualifica nel migliore dei modi perché eravamo concentrati sulla gara. Il distacco tra noi e Max è grossissimo già da inizio weekend, loro hanno trovato qualcosa che gli ha dato tanto passo. Sembra sarà davvero difficile domani. È strano, non abbiamo mai avuto questi gap dalla Red Bull. Tutto è possibile, darò tutto perché il passo gara non è stato male. Vedremo cosa succederà domani".