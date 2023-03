Qualifiche GP Bahrain, Leclerc: "Con gomma nuova possiamo fare bene". Sainz: "Mi aspettavo di più"

F1 BAHRAIN

Entrambe le Rosse partiranno dalla seconda fila in Bahrain. Vasseur: "Abbiamo pensato alla gara"

Bahrain, prime qualifiche F1 del 2023





























































Qualifiche dolceamare per Charles Leclerc per il GP del Bahrain, col monegasco che partirà dalla seconda fila in terza posizione in griglia alle spalle delle Red Bull. Per il vicecampione del mondo, in lotta fino alla fine per la pole, la decisione di non prendere parte all'ultimo tentativo per preservare una gomma nuova: "Non c'è stato alcun problema, eravamo in lotta per la pole ed ero sorpreso dopo quello che è successo nei test. Ma dobbiamo pensare al passo gara, siamo indietro rispetto alle Red Bull e partendo terzi con una gomma nuova siamo messi meglio".

"Meglio partire terzi con gomma nuova che secondi con gomma usata" ha ribadito Leclerc, che ha poi sottolineato: "Aston Martin e Mercedes sono sembrate veloci, noi siamo più vicini di quanto ci aspettassimo. Questa F1 è entusiasmante, guardiamo al futuro con speranza. In gara sembriamo più deboli, la gomma nuova ci può aiutare e la direzione è giusta".

SAINZ: "MI ASPETTAVO DI PIÙ"

Quarto posto in griglia di partenza per Carlos Sainz, non del tutto soddisfatto del risultato ottenuto in qualifica a Sakhir: "Dopo i test speravo di più, ma dopo la giornata di ieri oggi mi stavo ancora riprendendo. Oggi è stato un po' meglio, ma mi aspettavo di più. Per domani la differenza sarà il degrado, questa è una pista complicata e le gare sono lì per essere fatte. Ci proveremo con la strategia, Aston Martin sarà forte e noi ci proveremo. Sarà divertente, la qualifica è stata tirata e tutti erano allo stesso livello. Domani in gara sarà difficile, saremo tutti lì e sicuramente ci divertiremo".

VASSEUR: "ABBIAMO PENSATO ALLA GARA"

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, si è detto soddisfatto delle qualifiche della Rossa e ha spiegato che la decisione di preservare un treno gomme era programmata già prima della sessione: "Le qualifiche sono andate abbastanza bene, non sapevamo quale potesse essere il risultato perché nessuno aveva un quadro chiaro. In Q1 e Q2 siamo stati avanti, poi abbiamo deciso in Q3 di tenere uno stint di gomme in più con Leclerc. Bene anche con Sainz, ottimo posto in seconda fila. Abbiamo parlato in muretto sulla decisione di Leclerc e siamo stati tutti d'accordo. Sapevamo che era importante prepararci con le gomme per la gara, qui un set in più può fare la differenza. Dire ai piloti di sacrificarsi in qualifica non è facile, ma avevamo concordato tutto insieme a Leclerc e il team".

Sugli obiettivi per la gara ha poi dichiarato: "Non so cosa aspettarmi, è difficile saperlo perché non sai come hanno fatto le simulazioni gli altri team. Spesso abbiamo sofferto col degrado, per questo siamo stati conservativi. La stagione non finisce domani, dobbiamo fare del nostro meglio. Sainz? Innanzitutto nei test il grosso problema sono state le differenze di temperature, ieri ha provato qualche pezzo e non sempre è stato ideale. Come team abbiamo lavorato bene, i piloti sono motivati e hanno fatto un buon lavoro e anche Sainz ha fatto bene. Non abbiamo cambiato piano nelle qualifiche, in gara dobbiamo concentrarci su noi stessi e dobbiamo seguire il nostro programma non per lottare, ma per gestire e vedere che risultato verrà. Domani sarò contento se faremo del nostro meglio, impareremo tutti qualcosa. Obiettivo podio".