Qualifiche GP Azerbaijan, Perez: "Siamo lì, lotteremo in gara". Verstappen: "La macchina va bene"

f1 azerbaijan

Il duo Red Bull proverà l'attacco già dalle prime curve ai danni di Leclerc

L'unione fa la forza e le Red Bull proveranno a sfruttare al meglio la partenza per giocarsi in pista tutte le chance per una doppietta a Baku. Sergio Perez, che partirà dalla prima fila al fianco del poleman Charles Leclerc, proverà sin da subito ad attaccare per prendere la leadership della gara: "La gara sarà lunga, saremo lì a lottare perché in ogni momento si possono commettere errori". Baku, pole super di Leclerc



















































"Quando arrivi al Q3 dai tutto e tiri fuori le palle, siamo riusciti a sopravvivere andando vicini al muro. Abbiamo avuto un problema al motore e ci ha fatto perdere potenza, non se sarebbe stato diverso perché Charles è stato molto forte" ha sottolineato il messicano.

Seconda fila, e terza posizione in griglia, per Max Verstappen: "L'inizio del giro è stato buono, poi ho perso qualcosa perché ho commesso degli errori. Ho faticato a trovare il bilanciamento, non è proprio quello che volevo ma come team siamo messi bene col secondo e terzo posto. Domani vedremo, ci manca qualcosa nel giro secco ma nella distanza gara la macchina va bene".