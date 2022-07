Qualifiche GP Austria, Verstappen: "Fiducioso, abbiamo una grande macchina". Perez: "Giornata complicata"

F1 AUSTRIA

L'olandese conquista la pole e ha l'occasione per allungare in classifica generale con la doppia chance Sprint-gara

Max Verstappen conquista una pole pazzesca nella sua seconda casa, al Red Bull Ring di Spielberg che l'olandese conosce talmente tanto bene da raccogliere un tempo super all'ultimo settore. Solo 29 e 82 millesimi dividono la Red Bull dell'iridato dalle due Ferrari di Leclerc e Sainz, ennesima prova di carattere dei Super Max nel momento del bisogno: "Sono felice per la pole, ma i punti si fanno domani e domenica. Abbiamo una grande macchina, la qualifica non è un nostro punto di forza, ma spero di partire bene e tutto può succedere. Sono fiducioso per questo weekend". A Spielberg è già emozione da pole

















































































L'olandese ha poi sottolineato: "È stata una qualifica molto lunga, non è mai bello perché è difficile portare le gomme in temperatura. Azzeccare il giro qui è difficile, è un tracciato complicato da affrontare".

In seconda fila, al fianco della Ferrari di Sainz, ci sarà Sergio Perez: "È stata una giornata complicata, non mi sono sentito bene in macchina. Abbiamo avuto diversi problemi questa mattina e speriamo di riuscire a risolvere il tutto per domani per cercare di conquistare una buona posizione in vista della gara".