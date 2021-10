Qualifiche Austin: Verstappen batte Hamilton, Perez e la Ferrari di Leclerc in seconda fila

Con un colpo di reni finali Max Verstappen "stacca" la pole position del GP degli USA precedendo di 209 millesimi Lewis Hamilton ed interrompendo l'imbattibilità della Mercedes sul Circuit Of The Americas. Dalla seconda fila scatteranno Sergio Perez e Charles Leclerc che eredita la seconda fila da Valtteri Bottas che partirà nono per la sostituzione del motore. Terza fila per l'altro ferrarista Carlos Sainz.