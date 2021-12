Qualifiche Arabia, Hamilton: "Sarà sfida, ma non molliamo". Max: "Errore terribile, vedremo in gara"

F1 ARABIA

Penultimo appuntamento del mondiale e pole fondamentale per Hamilton che partirà davanti al rivale Verstappen

Max Verstappen getta tutto alle ortiche e regala a Lewis Hamilton la pole position del GP dell'Arabia Saudita. A Jeddah sarà una prima fila tutta firmata Mercedes, col "Re Nero" che può ritenersi soddisfatto di quanto fatto: "È una pista molto complicata e tecnica, a livello di passo e velocità è fenomenale. Ci mancava un po' di passo in FP3, ma il team ha lavorato benissimo e abbiamo conquistato una prima fila importante". Jeddah, Hamilton si regala la pole Getty Images

"L'obiettivo è vincere, abbiamo lavorato tanto e Valtteri è il miglior compagno che abbia mai avuto. Abbiamo lavorato per portare la macchina nel giusto settaggio, Red Bull è molto forte e sarà una sfida ravvicinata. Io e Bottas saremo sul pezzo" ha detto il sette volte iridato.

Aòl suo fianco il compagno di box Valtteri Bottas: "Le qualifiche erano davvero importanti, ho cambiato il motore e tutto è andato alla perfezione. L'ultimo giro è stato al limite, mi sono divertito ma è una pista complicata. Voglio vincere la gara, ma è importante anche il campionato e Lewis sta lottando per il titolo. Voglio divertirmi".

Seconda fila e terzo posto in griglia per Max Verstappen, che nel giro finale ha colpito le barriere danneggiando la sua RB16B: "Errore terribile, ho fatto delle buone qualifiche nonostante sia difficile riscaldare le gomme. Non so cosa sia successo, volevo concludere il giro e ho toccato col posteriore. Il terzo posto è deludente perché la macchina è veloce, vedremo cosa riusciremo a fare domani".