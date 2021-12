Qualifiche Abu Dhabi, Hamilton: "Max imprendibile, merita questa pole"

F1 ABU DHABI

Il sette volte iridato riconosce la superiorità in qualifica di Verstappen, ma domenica sarà battaglia per il titolo

Max Verstappen piazza il decimo capolavoro della sua stagione, con una pole position irraggiungibile per Lewis Hamilton. Il "Re Nero", a caccia dell'ottavo titolo iridato in carriera, è pronto alla battaglia: "Max ha fatto un grande giro oggi, non potevamo competere con lui. Siamo andati forte nelle prove, ma siamo comunque in una buona posizione e sono sicuro che le mie gomme siano le migliori per la gara". Abu Dhabi, l'ultima pole è di Verstappen Getty Images

"Ho perso tanto tempo in curva 5, nell’ultimo giro potevo fare di meglio ma non potevo battere quel tempo, ha meritato la pole. Sono in prima fila, ci sarà una differenza per le gomme e mi regolerò in base a quello che farà lui domani” ha spiegato Hamilton.