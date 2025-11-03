Punto su punto: la volata-titolo riparte da zero... o quasi

A livello di precedenti più o meno recenti il Gran Premio del Brasile (più propriamente GP di San Paolo del Brasile dopo la cancellazione covid del 2020) sorride a Verstappen tra i piloti e alla coppia Red Bull-Mercedes tra i Costruttori. Il quattro volte campione del Mondo olandese ha attraversato per primo la linea del traguardo in tre occasioni (nel 2019 e negli ultimi due anni) e può vantare anche un successo-Sprint nel 2023. Mercedes e Red Bull insieme hanno spadroneggiato a San Paolo in tredici delle ultime quindici edizioni della corsa, con una sola vittoria per la Ferrari nell'ormai lontano 2017 ad opera di Sebastian Vettel.