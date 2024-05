Prove Ufficiali: pole per Leclerc, Piastri al suo fianco, Verstappen al via dalla terza fila

PROVE UFFICIALI

Il monegasco della Ferrari firma una pole molto promettente in vista dell'ottava tappa del Mondiale

© Getty Images Pole position annunciata e straordinaria per Charles Leclerc a Montecarlo! Il monegasco batte tutti con il tempo di un minuto, 10 secondi e 260 millesimi. In prima fila con il monagasco - perfetto sull'asfalto di casa sua - ci sarà Oscar Piastri che chiude a 154 millesimi dal ferrarista. Ferrari e McLaren anche sulla seconda fila: terzo tempo per Carlos Sainz (+0.248) davanti a Lando Norris (+0-272). La terza fila si apre con George Russell, staccato di un solo millesimo dallo stesso Norris e si chiude con Max Verstappen al quale costa caro un "bacio" al guard rail all'inizio del suo ultimo time attack. Il tre volte campione del mondo accusa un ritardo di 297 millesimi dal poleman Leclerc. Delusione per Lewis Hamilton che era stato grade protagoniusta dei re turni di prove libere ma deva accontentarsi della quarta fila, affiancato da Yuki Tsunoda con la VISA Cash App Racing Bulls. Quinta fila di grande soddisfazione per Alexander Albon che riporta la Williams nella prima metà dello schieramento dopo otto anni e per Pierre Gasly con la Alpine, team per il quale - in assenza del GP di Francia - quella di Montecarlo è la gara di casa.

© Getty Images

La seconda metà dello schieramento di partenza "muove" dalla sesta fila per Esteban Ocon, escluso dal Q3 proprio per mano del suo compagno di squadra Gasly, e Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari), sotto investigazione per impeding sullo stesso Ocon. Settima fila per Daniel Ricciardo (VISA Cash App Racing Bulls) e Lance Stroll con la Aston Martin. Al via dalla fila otto Kevin Magnussen (Haas) che trova al suo fianco la Aston Martin di Fernando Alonso, inopinatamente uscito dalle qualifiche come primo escluso al termine del Q1 di inizio prove ufficiali. Nona e penultima fila decisamente insolita e soprattutto inedita, quella formata da Sergio Perez (vincitore del GP di Monaco del 2022) con la Red Bull e da Logan Sargeant con la seconda Williams powered by Mercedes. Monocolore verde in decima e ultima fila: è quello delle Stake F1 Sauber di Valtteri Bottas e di Guanyu Zhou.