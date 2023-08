Prove ufficiali: pole di Verstappen, Ferrari in terza fila con Sainz, in quinta con Leclerc

Zandvoort, qualifiche tra pioggia e incidenti





























































È di Max Verstappen la pole position del Gran Premio d'Olanda: il campione del mondo la spunta per 537 milesimi su Lando Norris in una sessione di qualifica interrotta per due volte dalla bandiera rossa per due uscite di pista di Logan Sargeant con la Williams e di Charles Leclerc con la Ferrari (incolumi entrambi i piloti). Seconda fila per George Russell con la Mercedes (ma già a 727 millesimi dalla pole) e per il sorprendente Alexander Albon con l'altra Williams (tre piloti inglesi nelle prime quatto caselle della classifica). Due piloti spagnoli invece in quarta fila: Fernando Alonso con la Aston Martin e Carlos Sainz con la Ferrari (quest'ultimo ad un secondo e 187 millesimi da SuperMax).