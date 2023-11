Prove Libere San Paolo: Sainz "regola" Leclerc, ma Mercedes e Red Bull si nascondono

GRAN PREMIO BRASILE F.1

È del ferrarista spagnolo il miglior tempo nell'unico turno di prove libere del ventesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images Ferrari davanti a tutti nei sessanta minuti di prove che aprono il weekend del Gran Premio del Brasile, terz'ultimo appuntamento del Mondiale, e fanno già da preludio alle prove ufficiali della gara di domenica. Il miglior tempo lo mette a segno Carlos Sainz che chiude il suo time attack con il tempo di un minuto, 11 secondi e 732 millesimi, staccando di 108 millesimi Charles Leclerc.Entrambi i ferraristi staccando le loro migliori performances con la mescola soft. Terzo tempo su gomma media per George Russell, vincitore un anno fa proprio a Interlagos per la prima (e finora unica) volta nella sua carriera. Il ritardo del pilota inglese ammonta a 133 millesimi. Quarto tempo per Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari, +0.196, soft), quinto per Alexander Albon con la Williams (hard), staccato di 312 millesimi dalla Ferrari numero cinquantacinque.

© Getty Images

Inizio di weekend su gomma hard addirittura per Lewis Hamilton che si ferma alla dodicesima casella della classifica dei tempi, con un ritardo dalla vetta vicino al secondo pieno (906 millesimi). Stessa mescola conservativa per Max Verstappen e Sergio Perez chiudono il turno nelle retrovie: sedicesimo tempo per il tre volte iridato (+1.061), diciottesimo per il messicano a un secondo e 314 millesimi da Sainz. Ancora più... in incognito le McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri (mescola hard, of courese) chiudono la classifica con distacchi appena sotto e appena sopra i due secondi dalla vetta. Per l'inglese anche un contatto con la Haas di Hulkenberg, messo sotto la lente di ingrandimento dal collegio dei Commissari di Gara che questo fine settimana include due ex piloti: il nostro Vitantonio Liuzzi e la vecchia gloria lovaleRoberto "Pupo" Moreno.

Spazio quindi nella top ten per i comprimari: Lance Stroll (gomma hard, peraltro) firma la sesta performance. Meglio del canadese sulla mescola meno performante fa solo Albon. Pierre Gasly è settimo sulla media, mentre montano la soft Guanyu Zhou, Logan Sargeant e Kevin Magnussen che occupano le ultime tre caselle della parte "nobile" della classifica dei tempi.