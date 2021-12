Prove Libere 2 Jeddah: Hamilton precede Bottas, Gasly 3° "brucia" Verstappen, 7° Sainz, incidente per Leclerc

Nel secondo turno di prove del GP dell'Arabia Saudita Lewis Hamilton segna nuovamente il miglior tempo e la Mercedes "puntella" la propria attuale superiorità in riva al Mar Rosso con il secondo tempo di Valtteri Bottas a 61 soli millesimi. Pierre Gasly si piazza terzo nella scia del finlandese (+0.081) mentre Max Verstappen è quarto (+0.195) davanti alla coppia Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Mezzo passo indietro in classifica e incidente per la Ferrari: Carlos Sainz è settimo a 571 millesimi da Hamilton, Charles Leclerc chiude la top ten (+0.754), finendo senza conseguenze fisiche contro le protezioni a tre minuti dal termine, provocando l'esposizione della bandiera rossa.