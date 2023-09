Prove 3 Monza: Sainz si conferma, Verstappen e Hamilton all'inseguimento

GP ITALIA F.1

Il ferrarista spagnolo in grande forma a Monza e davanti a tutti anche nell'ultimo turno di prove libere

© Getty Images Carlos Sainz chiude al comando anche gli ultimi sessanta minuti di prove libere prime della qualifica del Gran Premio d'Italia: lo spagnolo scende sotto il minuto e 21 secondi, girando in uno, 2 e 912 millesimi. Sessione di successo e movimentata per lo spagnolo: un contatto ravvicinato con la McLaren di Piastri alla Prima Variante, una innocua escursione nella ghiaia in uscita da quella della Roggia e - anzi soprattutto - un nuovo cambio montato (senza penalità) sulla SF-23 numero cinquantacinque dopo la nuova power unit del venerdì (che ha anche Leclerc). Alle spalle del capofila ferrista c'è Max Verstappen che si riabilita dopo un venerdì... a mezzo servizio e si mette in scia al ferrarista: 86 millesimi di ritardo per il campione in carica (uno, 20 e 998 il suo crono) che precede Lewis Hamilton, più staccato a 541 millesimi da Sainz. Non va oltre il terzo tempo Charles Leclerc (+0.574), che fatica più del previsto ad entrare in "clima Monza", almeno rispetto al proprio compagno di squadra ma potrebbe esplodere nella qualifica. Chiude la top five Fernando Alonso con la Aston Martin e un distacco che sfiora già gli otto decimi (799).

© Getty Images

È di 818 millesimi invece il ritardo di George Russell con l'altra Mercedes. Sorprendente il risultato di squadra del team Haas che porta nella top ten entrambe le proprie V-23 powered by Ferrari: settimo tempo per Kevin Magnussen (+0.972), ottavo per Nico Hulkenberg(+1.073). A completare la metà "nobile" del ranking sono Alexander Albon con la Williams e Sergio Perez con la Red Bull. Il pilota inglese di origini thai porta di nuovo nei quartieri alti della classifica la sua FW45-Mercedes, mentre il messicano segno ancora una volta il passo nei confronti dei big del Mondiale, chiudendo con un ritardo di 280 millesimi superiore al secondo pieno un turno assolutamente deludente e contrassegnato da una perdita d'olio alla power unit della sua RB19.

Sottotono anche le prove della McLaren che fa un passo indietro rispetto al venerdì o piuttosto nasconde le proprie carte in vista delle qualifiche. Comunque sia, Oscar Piastri è solo 14esimo a un secondo e 390 millesimi dalla vetta, Lando Norris addirittura 17esimo a un secondo e 603 millesimi. Non cambia (ancora) marcia il weekend monzese di Alfa Romeo e Alpine. Valtteri Bottas e Guany Zhou sono solo 16esimo e 19esimo. Terzultima e ultima casella della classifica invece per Esteban Ocon e Pierre Gasly: per il "francese di Milano" deve essere difficile da laggiù... rivedere la sua vittoria di tre anni fa nel Gran Premio d'Italia!